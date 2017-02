反對加州庇護法案的共和黨人發起簽名請願（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

加州州議會正推動SB54法案,讓加州成為庇護州。反對這項法案的共和黨人發起簽名請願活動,希望能阻止庇護法案過關。

加州SB54法案建議禁止地方執法部門利用公共資源來從事涉及移民的調查、拘留、盤問、通報或逮捕等執法行動,法案一旦生效,全州的地方執法人員都不得配合聯邦針對非法移民的執法行動。

提案人是民主黨籍州參議院臨時主席Kevin De León,他是無證移民的子女,對無證移民家庭所面臨的問題有親身經歷,兩位華裔州眾議員丁右立和邱信福也都表示支持SB54法案。目前該法案已在加州公共安全委員會以5:2獲得通過。

不過共和黨籍的州參議員Joel Anderson認為,SB54會保護那些已關押在監獄中的無證重罪犯,例如謀殺犯、強姦犯、性侵兒童或持械搶劫犯等都無需被遣返,而且法案還會限制地方執法人員配合聯邦機構調查有組織罪案,從而對公共安全造成危害。

Anderson表示,由於共和黨在加州屬極少數,無法取得主導地位,因此他不得不發起網上簽名請願活動,讓反對庇護法案的加州人表達意見,試圖阻止法案的通過。簽名請願的網站是 https://lcmspubcontact.lc.ca.gov/PublicLCMS/SDInfo/einvites/SD38/157_Sanctuary_State_Poll.html 。

