加州眾院通過法案 低薪經理級員工可享加班費（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

加州眾議院通過立法，拿固定薪水的經理級職員，如果年薪不超過47,476元，他們超時工作，雇主就必須繳付加班費，在法案下，這個工資門檻將會每年調整。

美國勞工法規定，職員每天工作超過8個小時的話，雇主必須繳付每小時一倍半的超時工資，而要是超過12個小時，則必須繳付每小時兩倍的超時工資。

一些雇主在聘請一些經理級的職員時，給這些職員固定薪水，所以不需要付加班費，因此也有一些雇主佔便宜不給加班費。

有鑑於此，代表東灣的加州眾議員Tony Thurmond提出AB 1565法案，要是這些取得固定薪水的職員，年薪不超過47,476 元的話，要是超時工作，雇主必須付加班費，這47,476 元的門檻是根據加州最低工資計算，逐年調整。

曾是加州工業福利委員會委員的李兆祥支持這項提案。

李兆祥說：”應該所有的員工，每個星期做足40個小時的工，超過的話，是應該有一倍半的超時工資，這是非常合理的。”

AB 1565 已經在加州眾議院通過，目前交由參議院審核，要是通過並獲得州長簽署的話，將從明年1月1日開始生效。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。