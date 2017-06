加州眾院通過法案 低薪經理級員工可享加班費（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

加州眾議院通過立法,拿固定薪水的經理級職員,如果年薪不超過47,476元,他們超時工作,雇主就必須繳付加班費,在法案下,這個工資門檻將會每年調整。

美國勞工法規定,職員每天工作超過8個小時的話,雇主必須繳付每小時一倍半的超時工資,而要是超過12個小時,則必須繳付每小時兩倍的超時工資。

一些雇主在聘請一些經理級的職員時,給這些職員固定薪水,所以不需要付加班費,因此也有一些雇主佔便宜不給加班費。

有鑑於此,代表東灣的加州眾議員Tony Thurmond提出AB 1565法案,要是這些取得固定薪水的職員,年薪不超過47,476 元的話,要是超時工作,雇主必須付加班費,這47,476 元的門檻是根據加州最低工資計算,逐年調整。

曾是加州工業福利委員會委員的李兆祥支持這項提案。

李兆祥說:”應該所有的員工,每個星期做足40個小時的工,超過的話,是應該有一倍半的超時工資,這是非常合理的。”

AB 1565 已經在加州眾議院通過,目前交由參議院審核,要是通過並獲得州長簽署的話,將從明年1月1日開始生效。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。