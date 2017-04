加州滑雪場積雪仍厚 或開放到7月4日國慶

By

【KTSF 黃恩光報導】

雖然春天已經來到,可是加州許多滑雪場仍然充滿積雪,部分滑雪場更計劃開放到7月4號國慶日。

Tahoe湖附近的Alpine縣週四到週六都下雪和下雨,加州中部滑雪勝地Mammoth湖也是差不多的天氣。

今個滑雪季節,加州部分地區總共錄得60呎降雪,有29個成員的Ski California滑雪場協會宣布延長滑雪季節,Tahoe的Squaw Valley、Alpine Meadows、中加州的 Mammoth山都會延長營業,一直到國慶日。

另外,大部分滑雪場都會開放到本月中旬,所以大家仍然有機會去欣賞雪景和滑雪。

以下為加州各大滑雪場開放的最後日期:

北加州/北內華達州

Mt. Rose Ski Tahoe: 5月29日

Boreal Mountain Resort: 4月23日,滑雪/滑板:6月10日和7月1日

Sugar Bowl Resort: 4月23日或以後

Squaw Valley | Alpine Meadows: 7月4日

Northstar California: 4月23日

Heavenly Mountain Resort: 4月30日

Kirkwood Mountain Resort: 4月16日

Soda Springs: April 23 Tahoe Donner: 4月16日

Homewood Mountain Resort: 4月16日

Mt. Shasta Ski Park: 4月16日

Diamond Peak: 4月23日

Sierra-at-Tahoe: 4月24日

Tahoe Cross Country: 4月16日

中加州

Mammoth Mountain: 7月4日

China Peak: 4月30日

June Mountain: 4月9日

Bear Valley: 4月23日

Bear Valley Cross Country: 4月16日

Dodge Ridge: 4月16日或23日

南加州

Snow Valley: 4月16日

