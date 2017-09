By

【KTSF 歐志洲報導】

代表舊金山的加州眾議員邱信福動議保護移民租客議案在加州參議院通過,下一步將提交州眾議院審議。

AB291議案禁止房東公布租戶的移民身分,提案人邱信福表示,一些房東為了不想花錢解決出租單位的問題,或想逼遷租戶,而威脅租戶 ,要公布租戶的移民身分。

邱信副強調,在目前的政治氣氛下,尤其需要保護這些移民租戶。

