【KTSF 陶璟樂報導】

加州政府有關提高燃油稅和機車費的提案近日引發爭議,有一位共和黨籍議員希望把提案交給選民公投。

提案建議每一加侖汽油加稅12美分,每一加侖的柴油加稅20美分,加上機車費的上漲,預計將產生5億元的收入,用以維修高速公路和道路,並改善公共交通運輸,共和黨人表示反對。

加州共和黨議員Travis Allen批評,布朗和加州民主黨人越權,以為在州議會掌握絕對多數,就可以任意行事,不必理會加州民眾是否允許他們的做法。

有運輸業界人士擔心,燃油稅走高會大大增加他們的營運成本。

另有一些加州的納稅人團體也考慮加入這項廢除提高燃油稅的活動。

州長布朗此前曾表示,提高稅收並不會增加負擔,反而降低了民眾因道路磨損而付出的額外修車費。

