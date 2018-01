加州居民需更換新駕照 以符合聯邦新航空規定

By

【KTSF 陳令楠報導】

從本月22號開始,加州車輛管理局(DMV)開始為3,000多萬加州居民更換新的駕駛執照及身份證,以符合全國各地機場的聯邦安檢條例。

白宮規定,2020年10月起,各州居民在全國各地機場通過安檢,以及進入聯邦政府大樓時,必須出示符合新聯邦航空規定的駕駛執照或身份證,亦稱為REAL ID,居民亦可以改為出示護照。

DMV發言人Jessica Gonzalez說:”不是所有人都需要REAL ID,這不是硬性要求,這只是一個選項,但如果你想在機場過安檢,乘搭國內航班的話,只使用駕駛執照會簡單很多。”

從本月22日起,DMV開始為民眾更換新的駕駛執照和身份證,費用與申請駕駛執照和身份證的價錢一樣。

申請駕駛執照需要支付35元,申請身份證需要支付30元,民眾需要親自到DMV辦事處申請,並出示身份證明文件、社安卡、以及一份住址證明。

身份證明文件包括出生證明、美國護照、居住證、或者帶有合法簽證的外國護照等,DMV網站上提供清單,幫助民眾準備資料。

Gonzalez說:”加州有超過2,600萬人持有駕駛執照,有700萬人持有身份證,所以人數是很多的。”

從22日起,民眾申請的REAL ID,或是更換的駕駛執照和身份證,都會採用新版設計,新版圖案加入了包括淘金者、罌粟花的圖案,在紫外線燈下,還會顯示金門大橋與Coit Tower等圖案。

DMV現時已開始接受預約申請READ ID,由本月27號開始,每個週六上午都會開放全加州60個辦事處給民眾辦理REAL ID,灣區的辦事處包括舊金山、Daly City、奧克蘭(屋崙)Claremont、Santa Clara等,DMV建議民眾上網或撥打熱線1(800)777-0133預約。

以下為1月27日起接受週六預約的DMV辦事處:

