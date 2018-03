加州政府與社交媒體Nextdoor合作 落實新選舉法（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

今年6月的選舉中,加州有5個縣,當中包括灣區的聖馬刁縣(San Mateo)和Napa縣,將率先推行選民選擇法(Voter’s Choice Act),這個措施是選民在兩年前通過的。

為了要選舉訊息能夠有效的傳達給選民,州務卿將與社交媒體公司Nextdoor合作,根據加州選民選擇法,選民將有更多投票的選擇。

Sacramento、Madera、Nevada、聖馬刁和Napa縣將率先在今年6月選舉中落實這個法規。

首先,選民會在投票日一個月前收到選票,選民會有3個投票方式,選民可以郵寄投票,或放進指定的選票收集箱,或到投票站投,而這些投票站將在投票日之前的11天便開放,選民可以在這些投票站投票、索取新選票,或取得和選舉相關的服務等。

而為了將選舉訊息傳達給選民,州務卿也首次和鄰里社交媒體Nextdoor合作。

州務卿Alex Padilla說:”我們在不同的社交媒體都有賬戶,但是Nextdoor的服務重點是在個別的鄰里,鄰居通過這平台,談論鄰里中的事務,在這緊要的時刻,特別有效能夠協助推行選民選擇法。”

州務卿將通過Nextdoor發送和選舉相關的訊息,包括社區會議和提供例如投票日期和投票站地點等資訊。

