新車沒掛車牌無法追收橋費 州府年失千萬（視頻）

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【KTSF 江良慧報導】

加州政府資料顯示，新車在未收到車輛牌照期間，因為法律沒有要求車主安裝明顯識別裝置，因此這些車過橋時使用FasTrak通道，當局都無法收取過橋費，導致州府一年損失高達1,300萬元。

州府資料顯示，去年一年就有250萬輛沒有車牌，也沒有使用電子收費裝置的汽車，走FasTrak車道使用州內7座收費大橋，這個數字是10年前的5倍。

為了填補這個漏洞，加州將從2019年開始實施一項新法律，要求車行出售的新車及二手車，在離開車行前，必須安裝一個可見的臨時車牌。

加州車輛銷售系統一直沒有更新過，通常新車車牌需4到6星期，才會由加州車輛管理局DMV寄給車主，而這段期間，新車放置車牌的地方，一般都是車行自己的廣告，新車銷售信息的證明，則會放在前面擋風玻璃內測。

雖然FasTrak電子收費系統有攝像機拍攝車輛前後的車牌，但因新車沒有車牌信息，因此無法辨識車主是何人，無從收取過橋費。

當局表示，新車不付過橋費造成的經濟損失，那些錢原本可以用於更新道路、橋樑及公共交通設施。

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