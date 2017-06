新車沒掛車牌無法追收橋費 州府年失千萬（視頻）

By

【KTSF 江良慧報導】

加州政府資料顯示,新車在未收到車輛牌照期間,因為法律沒有要求車主安裝明顯識別裝置,因此這些車過橋時使用FasTrak通道,當局都無法收取過橋費,導致州府一年損失高達1,300萬元。

州府資料顯示,去年一年就有250萬輛沒有車牌,也沒有使用電子收費裝置的汽車,走FasTrak車道使用州內7座收費大橋,這個數字是10年前的5倍。

為了填補這個漏洞,加州將從2019年開始實施一項新法律,要求車行出售的新車及二手車,在離開車行前,必須安裝一個可見的臨時車牌。

加州車輛銷售系統一直沒有更新過,通常新車車牌需4到6星期,才會由加州車輛管理局DMV寄給車主,而這段期間,新車放置車牌的地方,一般都是車行自己的廣告,新車銷售信息的證明,則會放在前面擋風玻璃內測。

雖然FasTrak電子收費系統有攝像機拍攝車輛前後的車牌,但因新車沒有車牌信息,因此無法辨識車主是何人,無從收取過橋費。

當局表示,新車不付過橋費造成的經濟損失,那些錢原本可以用於更新道路、橋樑及公共交通設施。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。