加州殘障人停車牌審核程序存在嚴重漏洞（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州審核部門最新公佈的一項報告顯示,加州車輛管理局核發的殘障人士停車牌,很多持有人其實已經死亡。

報告顯示,在加州車輛管理局DMV核發的大約290萬個殘障人士停車牌中,有大約35,000持有者的名字與聯邦登記的死亡人名記錄吻合,如果再仔細核對登記者使用的名字,也許還會發現更多持有人可能已經死亡,而這些殘障人停車牌至今仍被使用,而且使用人可能是非殘障人士。

對此DMV也承認在核對申請者合法的真實姓名時缺乏有效執法。審核部門發現的另一個問題是根據申請者提供的出生日期,到2016年6月30日,有接近26,000永久殘障或臨時殘障的人都已超過一百歲,但加州2014年的人口普查數據顯示。超過一百歲的人口只有八千多人。

審核部門表示,DMV明顯在取消殘障人停車牌的程序上存在漏洞,而加州持有最多殘障人停車牌的地區是北加州的Del Norte縣,平均5個車牌中就有一個是殘障人停車牌。

審核部門建議州立法機構,可以允許DMV從社會安全局獲取死亡人士登記資料,而且有權要求申請者提供合法登記的姓名,以便DMV能有效核對殘障停車牌申請人的資格。

