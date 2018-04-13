加州市長要求州府撥款 解決露宿者問題

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【KTSF 鄭麗娜報導】

加州11名市長為無家可歸者爭取權益，聯名要求州府撥款解決，街頭流浪者問題。

在加州有超過13萬人無家可歸，流浪街頭，本星期加州11名市長聯合召開會議，敦促州長布朗撥款15億美元，幫助解決該問題。

會議計劃訂立無家可歸者法案，協助地方上的無家可歸者。

沙加緬度市長Darrell Steinberg主持會議 ，他表示，在過去兩年內，沙加緬度的無家可歸人數增加了三成，他指出，沙加緬度的情況不是個例 ，沒有人應該流落街頭，這是加州所有城市面臨的最重要的挑戰之一。

在洛杉磯有5萬無家可歸的人，市長Eric Garcetti已經準備好，同其他市長聯合起來，改變這個狀況。

舊金山市長麥法恩則表示：”我們現在所討論的，州政府的資源將會靈活用在住房、預防和多項服務上。”

總體而言，各個城市將分享州府的15億撥款，當中預留300萬用於長期解決方案，該法案將於4月25日舉行首次立法聽證會。

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