加州市長要求州府撥款 解決露宿者問題

By

【KTSF 鄭麗娜報導】

加州11名市長為無家可歸者爭取權益,聯名要求州府撥款解決,街頭流浪者問題。

在加州有超過13萬人無家可歸,流浪街頭,本星期加州11名市長聯合召開會議,敦促州長布朗撥款15億美元,幫助解決該問題。

會議計劃訂立無家可歸者法案,協助地方上的無家可歸者。

沙加緬度市長Darrell Steinberg主持會議 ,他表示,在過去兩年內,沙加緬度的無家可歸人數增加了三成,他指出,沙加緬度的情況不是個例 ,沒有人應該流落街頭,這是加州所有城市面臨的最重要的挑戰之一。

在洛杉磯有5萬無家可歸的人,市長Eric Garcetti已經準備好,同其他市長聯合起來,改變這個狀況。

舊金山市長麥法恩則表示:”我們現在所討論的,州政府的資源將會靈活用在住房、預防和多項服務上。”

總體而言,各個城市將分享州府的15億撥款,當中預留300萬用於長期解決方案,該法案將於4月25日舉行首次立法聽證會。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。