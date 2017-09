By

動議為全加州全職學生,提供首年免費入讀社區大學的法案,已獲加州參眾議會通過,現送交州長布朗簽署。

法案週三獲州眾議會最後通過,如果州長簽署落實,入讀社區大學的學生,首年將無須繳交學費,目前社區大學每學分的學費是46元。

提出法案的民主黨州眾議員Miguel Santiago說,他提出的法案完全可行,因為只會動用約3,100萬元州政府經費。

有份起草法案的舊金山州眾議員邱信福亦稱,目前很多大專院校其實早已提供首年免學費,而加州將會步田納西州的後塵。

邱信福稱,加州一直有提供免費大學教育,直至1984年結束,學費由那時起亦持續上升。

