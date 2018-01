By

【KTSF 郭柟報導】

下雨季節會助長野生蘑菇,加州公共衛生局提醒大家,不要採食這些野生蘑菇。

當局表示,無毒和有毒野生蘑菇難以分辨,如果誤食有毒的蘑菇,不單會引起身體不適應,嚴重的會導致死亡。

由2016年11月到今年1月期間,有16人服食有毒野生菇後,出現嚴重肝腎衰竭,51人出現脫水、嘔吐、腹瀉、 肝腎損傷等症狀,522人需要入院等。

