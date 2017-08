加州通過法案規定加大州大需發布校外實際住宿費用

By

【KTSF 吳宇斌報導】

加州州長布朗週一簽署一項新法案,要求州立大學所有分校,在網站發布真實校外住宿費用。

過往在州立大學和加大的網站上公佈的校外住宿費用,沒有反映出真實的市場價格,導致學生和家長無辦法計算,或者計錯讀大學的費用。

以柏克萊加大為例,網站上列出2017至2018學年的校外住房花費是8,992元,假設一學年合共8個月,則每月住房花費是1,124元。

而在尋租網站上,租一個房間的價錢,大部分都是1,200元,一房公寓最便宜1,650元,還是在北奧克蘭,顯然實際的住房花費要比學校網站上列出的高。

新法案要求各間州立大學分校都要在每年的2月1日更新網站上校外租住一房公寓的花費。

法案得到州立大學和加大的學生會支持,最後週一在加州眾議會一致通過,州長布朗簽署法案成為法例。

但因為加州大學擁有自主權,暫時無表態是否跟隨法案。

