加州通過法案規定加大州大需發布校外實際住宿費用

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【KTSF 吳宇斌報導】

加州州長布朗週一簽署一項新法案，要求州立大學所有分校，在網站發布真實校外住宿費用。

過往在州立大學和加大的網站上公佈的校外住宿費用，沒有反映出真實的市場價格，導致學生和家長無辦法計算，或者計錯讀大學的費用。

以柏克萊加大為例，網站上列出2017至2018學年的校外住房花費是8,992元，假設一學年合共8個月，則每月住房花費是1,124元。

而在尋租網站上，租一個房間的價錢，大部分都是1,200元，一房公寓最便宜1,650元，還是在北奧克蘭，顯然實際的住房花費要比學校網站上列出的高。

新法案要求各間州立大學分校都要在每年的2月1日更新網站上校外租住一房公寓的花費。

法案得到州立大學和加大的學生會支持，最後週一在加州眾議會一致通過，州長布朗簽署法案成為法例。

但因為加州大學擁有自主權，暫時無表態是否跟隨法案。

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