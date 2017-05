By

【KTSF 郭柟報導】

加州有州參議員提出法案,如果司機無法支付交通罰單,可以根據他的收入削減部份罰款,希望緩解一些低收入人士的財政負擔。

州參議員Robert Hertzberg提出的SB185法案指出,如果涉事司機能夠證明自己無法支付交通罰單,法官有權決定將他的罰款金額減少最多近八成,條件是該司機的收入不得高於聯邦貧窮線的2.5倍。

以單身人士為例,每年收入不得高於30,150元,但法案並不包括因醉駕或魯莽開車而被開罰單的司機,該法案將於下個月表決。

