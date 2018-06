加州法案禁同性戀矯正治療 遭保守派強烈反對（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

加州眾議會在4月19日通過AB2943法案,禁止付費的矯正同性戀治療(Gay Conversion Therapy),引發保守派及教會人士強烈反對。

身為基督徒的黃淑敏,週二前往首府沙加緬度,出席參議院司法委員會討論AB2943法案,她說當天有400多位反對該法案的基督徒,頂著烈陽在州府大樓門口集會。

黃淑敏說:”我們覺得這個法案是剝削了那些他們想要,他們以前是同性戀的人士,他們已經成功離開同性戀的道路,他們想要寫書出書或是提供一些輔導的服務,給他們的朋友,但是這個法案通過之後,他們的言論就會被禁止了。”

AB2943法案,也就是所謂的禁止矯正同性戀治療,法案由加州眾議員羅達倫(Evan Low)提出。

羅達倫是加州首位華裔同性戀議員,目前加州已有法律禁止專業治療師對18以下未成年進行性別矯正,羅達倫的法案是要擴至到全面禁止。

羅達倫說:”加州消費者詐欺法禁止沒信用具傷害的矯正治療,他們錯誤的承諾可以改變一個人的性取向或性別認同,這個法案限制商業服務或有金錢交易的矯正治療,但不禁止書本或是任何商品的銷售,也不禁止任何人以任何形式談論或撰寫相關的主題。”

這種也被稱為”改變”或”修復”的療法受到了社會保守組織和有基督信仰的醫生的支持,基督徒更擔心,法案一旦通過,對教會及福音機構傳講同性戀真理將有指標性的負面影響,最終將來有可能導致聖經將有禁止被使用的疑慮。

加州眾議員Timothy Grayson說:”你的法案會如何影響宗教團體,對教會或是已經在執業的治療師產生甚麼影響?”

羅達倫說:”這個法案不會影響言論及宗教自由。”

儘管如此,身為基督徒的黃淑敏還是堅持反對。

黃淑敏說:”如果我們有機會被政府審查,箝制言論自由的話,這個限制會越來越擴大,會影響其他的人,不單只是審查想被輔導的人,甚至抹煞想自己依自己的意願接受付費的輔導諮詢的幫助的人,有可能令他們求助無門。”

黃淑敏說,她在教會聽過許多曾經是同性戀經過矯正後的見證,他深受感動,不過羅達倫說,同性戀的成長過程十分痛苦,他曾經想變回異性戀,甚至考慮尋求矯正同性戀治療師幫助,但他堅信身為同性戀是天生的,無法矯正。

法案在週二獲得參議員司法委員會通過,接下來是播款委員會,最後才到全院表決。

