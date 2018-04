加州電動滑板車法案引高度爭議（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山上週二通過加強電動滑板車的規管後,加州參議院運輸委員會週一討論一項跟電動滑板車合法化有關的AB 2989號法案,該法案允許電動滑板車在人行道以及腳踏車專用道上行進,而且不需要駕照,法案內容引發高度爭議。

這位不願上鏡頭的高中生正騎著電動滑板車趕著去上課,他私下告訴記者,電動滑板車對出行非常方便,取車、還車用手機app,就能輕鬆完成。

三家新創公司Bird、LimeBike 和 Spin,推出這種用手機app操作的電動滑板車出租服務,受到許多行人的投訴,認為電動滑板車在人行道上對行人安全有危害,使用者隨意棄置的做法,也會妨礙交通。

儘管本月16號,舊金山市府律師已發出停業令,記者週一還是看到有人使用電動滑板車。

有腳踏車騎士認為,需要嚴格規管電動滑板車的使用,因為電動滑板車會擋路,很多人在最不方便的地點隨意亂停放。

加州參議院運輸委員會週一討論AB 2989號法案,法案建議電動滑板車可以在人行道和腳踏車專用道行進,除非當地政府另外立法,加以禁止。

由於當前法律規定,操作機動車(motorized scooter)必須要有駕照,AB 2989號法案建議將新式的站立式電動滑板車(standup electric scooter)做出例外,也就是不須駕照就可以使用。

法案定義該滑板車是具有把手和底板的兩輪裝置,設計是用來站立著行進,由低於750瓦電力發動,速度不超過每小時20英哩。

法案將腳踏車騎士的規定延伸到電動滑板車,包括未成年的駕駛者,必須戴上頭盔,不得隨意棄置在人行道等,電動滑板車也必須配備安全防護裝置。

不過法案引發高度爭議,有媒體報導指,法案背後推手是三大電動滑板車公司之一的Bird,目的是要將該服務合法化,規避遭到投訴的諸多問題。

預料法案如果獲得通過,未來將有更多的電動滑板車投入通勤的行列。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。