參議院以一票之差 通過全院討論廢除奧巴馬健保

聯邦參議院週二表決是否把共和黨動議推翻奧巴馬健保的法案提呈全院討論,票數是50票對50票,要由副總統彭斯投票打破僵局,這次票決是特朗普總統與共和黨領袖取得的初步勝利,但法案在未來一週交由參議員磋商後,最終能否通過,仍存在不確定因素。

這次票決,令堅決要推翻奧巴馬健保的共和黨議員帶來一絲希望,但在彭斯投票時,有數十名示威者高呼口號,高喊”取消法案”、”羞恥”等口號表達不滿。

週二最重票的一票,可說是剛診斷患有腦癌的亞利桑那州共和黨參議員麥凱恩,專程飛往華府投下的支持票,共和黨在參議院佔有52個議席,民主黨佔48席,週二在有兩名共和黨議員投反對票下,麥凱恩的支持票讓共和黨領袖仍得以讓法案過關。

溫和派緬因州參議員Susan Collins和阿拉斯加州Lisa Murkowski是兩名投反對票的共和黨議員,她們主要反對法案會大副削減Medicaid撥款,另外,民主黨全部議員也投反對票。

週二的票決代表參議院將會考慮眾議院於5月通過的一項法案,當中會推翻奧巴馬健保多項重要條文,包括取消向沒買保險人士徵收懲罰性稅款、削減Medicaid撥款、取消多項加稅條文,以及削減購買健保的資助。

