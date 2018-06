可負擔房屋申請有疑問 首置人士是否從沒買過物業（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

不少民眾對舊金山的可負擔房屋的申請有疑問,例如首次置業人士是不是應該從來都沒有買過物業的人呢?

首次置業人士是舊金山市長辦公室房屋發展部,在幾乎所有可負擔房屋計劃中一個首要的條件,但原來你之前買過房子,你也可以是首次置業人士。

舊金山市長辦公室房屋及社區發展部低於市價房屋項目總監Maria Benjamin說:”首次置業人士是指過去3年,你沒有從擁有的房子中得益或者居住在裡面,就是如果你5年前曾有過一個房子,你現在不再擁有,你仍然可以是首次置業人士。”

Benjamin表示,舊金山的可負擔房屋是開放給所有首次置業人士,但不同的項目會有不同的優先選擇,而大多數都是給在舊金山工作和居住的民眾優先,因此其他民眾抽中的機會會比較低。

有民眾疑問,如果幸運抽中購買舊金山BMR,但購買之後收入出現變化,或者家庭人數出現變化,會否影響對單位的擁有權,Maria表示,年收入限制只對申請時有作用。

Benjamin說:”針對購買的可負擔房屋,最高年收入限制方面,只會在申請當時對申請人限制,我們希望民眾獲得財政基礎,能夠建立自己的資產。”

她也表示,如果申請人之後結婚,或者生育下一代,家庭人數出現變化,只需要向當局申請加入另一半的名字即可。

Benjamin最後亦強調,BMR的業主必須住在物業內,而且不能將BMR放租,否則將會影響對BMR的擁有權,當局目前不限制BMR業主之後再購買其他物業。

但她表示,既然業主已經得到政府的幫助獲得成功,購置到其他物業,則應該把BMR重新放售,讓其他人都獲得幫助。

