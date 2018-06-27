可負擔房屋申請有疑問 首置人士是否從沒買過物業（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

不少民眾對舊金山的可負擔房屋的申請有疑問,例如首次置業人士是不是應該從來都沒有買過物業的人呢？

首次置業人士是舊金山市長辦公室房屋發展部，在幾乎所有可負擔房屋計劃中一個首要的條件，但原來你之前買過房子，你也可以是首次置業人士。

舊金山市長辦公室房屋及社區發展部低於市價房屋項目總監Maria Benjamin說：”首次置業人士是指過去3年，你沒有從擁有的房子中得益或者居住在裡面，就是如果你5年前曾有過一個房子，你現在不再擁有，你仍然可以是首次置業人士。”

Benjamin表示，舊金山的可負擔房屋是開放給所有首次置業人士，但不同的項目會有不同的優先選擇，而大多數都是給在舊金山工作和居住的民眾優先，因此其他民眾抽中的機會會比較低。

有民眾疑問，如果幸運抽中購買舊金山BMR，但購買之後收入出現變化，或者家庭人數出現變化，會否影響對單位的擁有權，Maria表示，年收入限制只對申請時有作用。

Benjamin說：”針對購買的可負擔房屋，最高年收入限制方面，只會在申請當時對申請人限制，我們希望民眾獲得財政基礎，能夠建立自己的資產。”

她也表示，如果申請人之後結婚，或者生育下一代，家庭人數出現變化，只需要向當局申請加入另一半的名字即可。

Benjamin最後亦強調，BMR的業主必須住在物業內，而且不能將BMR放租，否則將會影響對BMR的擁有權，當局目前不限制BMR業主之後再購買其他物業。

但她表示，既然業主已經得到政府的幫助獲得成功，購置到其他物業，則應該把BMR重新放售，讓其他人都獲得幫助。

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