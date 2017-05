馬克龍上任後會德總理 雙方同意加強合作

By

【KTSF 吳倩妤報導】

法國新任總統馬克龍上任第二天便到訪柏林,與德國總理默克爾會談,雙方同意加強合作,並就歐盟、歐元區改革制訂路線圖,兩人亦認同有需要時可以修改歐盟條約。

今次並不是馬克龍與德國總理默克爾兩人首次見面,馬克龍早在競選法國總統時,已到過柏林與對方會晤。

默克爾早前表示,馬克龍當選,為歐洲發展注入新動力,兩人會談時談到歐元區、工人權益以及經貿等議題。

默克爾形容,德法兩國唇齒相依,若德國要繁榮,有賴強大的法國。

馬克龍則表示,未來數個月會在法國國內推動經濟改革,同時會與默克爾就歐盟歐元區改革制訂路線圖,期望歐盟變得更民主、更有效率和保障成員國工人權益 。

雙方也表示,一旦改革需要修改歐盟條約,他們均已準備好這樣做,但默克爾強調現階段會先聚焦改革內容,不應著眼修改條約。

而較早前馬克龍任命右派共和黨的菲利普出任總理,兩人立場同樣親歐,而且在政界相對年輕,分析認為任命反映馬克龍有意拉攏保守陣營人士,在下月的國會選舉爭取更多支持。

一般來說,法國選民都會給予新總統多數的議席以便推行總統新政,法國採取半總統制,總理領導內閣執行總統的路線,向國會提交議案,而國會就有權對內閣投不信任票,要總統解散內閣。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。