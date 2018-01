蘋果Google員工巴士280公路遭攻擊 車窗被硬物擊中碎裂

By

【KTSF 林佩樺報導】

280高速公路上多輛Google與Apple的員工巴士遭到攻擊,車窗全毀灣區科技公司員工的安危可能受到威脅。

這些照片是一名蘋果公司員工在Mashable網站刊登,員工巴士的車窗嚴重破裂。

加州公路巡警表示,事件發生在週二早晨和下午的280高速公路上,介於Woodside 84號公路與Cupertino 85號公路間路段。

有人專門針對科技公司員工通勤巴士發射不明物體,總共有5輛巴士被擊中,其中4輛來自蘋果公司,一輛來自Google。

巴士的雙層窗戶外層幾乎損毀,所幸無人受傷,暫時未知物體是甚麼,可能是石頭或BB槍。

蘋果發內部員工電郵表示,往返舊金山與Cupertino的巴士不會暫停行駛,但會避開280公路,繞路使用101高速公路,通勤時間將增加,加州公路巡警就案件展開調查。

