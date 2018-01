By

【i-CABLE】

秘魯一輛巴士在首都利馬附近跌落懸崖,最少48人死亡。

出事巴士星期二中午,載著57名乘客前往首都利馬,在距離利馬約70公里的高速公路與拖車相撞,跌落懸崖下的石灘,多名乘客被拋出車廂。

救援人員指,死傷者多數是元旦假期過後,由外地返回利馬的民眾,現場沒有道路通往石灘,增加搜救難度,救援人員要用直升機將傷者送往醫院。

