貴州一輛小型巴士墮河,至少13人死亡,6人受傷。

小型巴士經過花梨鎮一條大橋時撞毀護欄,跌落數十米下的河流,救援人員找到多具遺體。事發在星期一早上,小型巴士接載了19人,原定由開陽開往甕安。

警方初步已拘留巴士公司負責人,調查事故原因。

