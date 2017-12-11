舊金山101公路南行線有巴士翻側 數十人受傷

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【KTSF 馮政浩報導】

加州101號公路舊金山路段，上週五晚發生巴士翻側意外，接近30人受傷，多條行車線封閉，當地交通一度癱瘓。

警方表示，上週五晚大約8時，一輛載有35名乘客的專用巴士，在101號公路南行線舊金山路段Cesar Chavez出口處附近撞壆後失事翻側，司機講述事發時巴士開始擺尾然後翻側，但沒有爆呔，他聲稱沒有超速，也沒有酒後駕駛。

意外發生後，巴士橫臥在公路上，擋風玻璃碎裂，雜物散落一地，有兩名不醒人事的傷者，一度被困在巴士內，要由消防員救出。

其他傷者坐在路旁等待救援，有傷者躺在地上，需要朋友從旁安慰，有人滿臉鮮血，驚嚇過度，一度不能回答消防員的問題。

肇事巴士是接載乘客從舊金山出發到南灣Palo Alto市參加一個聖誕派對，警方表示，當時車上的35名乘客，在意外發生時全部被拋離坐位，29名傷者中，其中4人情況嚴重，9人重傷，16人輕傷，所有傷者送往醫院救治。

根據本地電視台KPIX記者現場報導指出，採訪期間，從巴士乘客的身上嗅到有酒精的氣味，相信是因為他們當時正要前往參加聖誕派對有關。

加州公路巡警（CHP）仍在調查意外是否因為與超速有關。

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