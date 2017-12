舊金山101公路南行線有巴士翻側 數十人受傷

By

【KTSF 馮政浩報導】

加州101號公路舊金山路段,上週五晚發生巴士翻側意外,接近30人受傷,多條行車線封閉,當地交通一度癱瘓。

警方表示,上週五晚大約8時,一輛載有35名乘客的專用巴士,在101號公路南行線舊金山路段Cesar Chavez出口處附近撞壆後失事翻側,司機講述事發時巴士開始擺尾然後翻側,但沒有爆呔,他聲稱沒有超速,也沒有酒後駕駛。

意外發生後,巴士橫臥在公路上,擋風玻璃碎裂,雜物散落一地,有兩名不醒人事的傷者,一度被困在巴士內,要由消防員救出。

其他傷者坐在路旁等待救援,有傷者躺在地上,需要朋友從旁安慰,有人滿臉鮮血,驚嚇過度,一度不能回答消防員的問題。

肇事巴士是接載乘客從舊金山出發到南灣Palo Alto市參加一個聖誕派對,警方表示,當時車上的35名乘客,在意外發生時全部被拋離坐位,29名傷者中,其中4人情況嚴重,9人重傷,16人輕傷,所有傷者送往醫院救治。

根據本地電視台KPIX記者現場報導指出,採訪期間,從巴士乘客的身上嗅到有酒精的氣味,相信是因為他們當時正要前往參加聖誕派對有關。

加州公路巡警(CHP)仍在調查意外是否因為與超速有關。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。