哈薩克有巴士在公路上起火,至少52人死亡。 巴士猛烈焚燒,冒出大量濃煙。事發在週四上午,這輛巴士載著55名烏茲別克人及兩名司機,在哈薩克北部阿克托別地區一條公路上起火。 車上只有5人及時逃出,送院治理。出事的路段常有車輛接載烏茲別克的移民勞工往返俄羅斯的建築工地,當局正調查事故原因。

