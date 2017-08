【i-CABLE】

陝西發生嚴重車禍,一輛巴士在隧道撞牆,最少36死、13人傷。

事發後巴士被拖離隧道,救援人員陸續救出多人,巴士左邊車身嚴重受損。

出事巴士由成都前往洛陽,週四晚11時許駛經京昆高速公路秦嶺隧道南口時,撞向隧道口牆壁。公安部長郭聲琨要求迅速查明事故原因,副部長黃明已率領工作組趕赴現場。

