By

【i-CABLE】

印度南部有巴士失控衝下峽谷,最少55人死亡,33人受傷。

意外後,多名乘客被困在翻側的巴士車廂內,由途人打破車窗救出,不少傷者在路邊等候救援,送往附近醫院治理。

這輛只有60個座位的巴士,週二載著逾80名信眾,前往特倫甘納邦一間寺廟期間,失控衝下峽谷,巴士司機送院後證實不治。

印度總理莫迪對事件表示震驚,祝願傷者早日康復,當局正調查事件,已經勒令車廠經理停職,初步相信與剎車系統失靈有關。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。