By

【KTSF】

老牌男影星Burt Reynolds逝世,終年82歲。

Reynolds是70年代著名動作巨星,代表作包括Longest Yard、Smokey and the Bandit,以及Deliverance。

他在80年代曾經和成龍和許冠文合演電影砲彈飛車,1998年憑電影Boogie Nights奪得金球獎最佳男配角。

他的經理人沒有透露他的死因,但有報導指他是死於心臟病發。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。