【KTSF 嚴劍蓉報導】

5名匪徒搶劫北灣Corte Madera蘋果專門店,劫走價值24,000元的產品。

事發在週一晚8時許,已經過了店舖營業時間,但當時店內仍有數名顧客,大門仍未上鎖。

5名男子闖入,劫走兩部電腦,3部iPad平板電腦和17部iPhone手機。

Corte Madera的分店去年11月也曾經遇劫,當時損失達3萬元。

