賭城兇徒手機裝上bump stock配件 議員曾立法禁售但沒通過

By

【KTSF 崔凱橋報導】

拉斯維加斯警方在血案槍手的酒店房內發現的槍械中,有12枝槍安裝了英文稱為Bump fire stock的槍械配件,可以將半自動步槍改裝成接近全自動,而這個配件在加州都可以合法購買。

當地警方表示,槍手酒店房間內有多達23支槍,其中在12支不同槍械上都裝有Bump fire stock,中文俗稱”撞火”的配件

本地電視台KPIX的保安專家分析指,在案發的酒店房間內所拍攝到的相片中,展示在地上兩支AR-15的半自動步槍,其中一支裝上Bump stock的配件。

這個塑膠製的Bump fire stock,只要加設在半自動步槍的後座,利用步槍的後座力,加速連續扣動扳機,迫近至全自動步槍的水平,做到一分鐘內可以連發大約100下效果,而這個配件只要在網上搜尋,便能合法購買。

在2012年,Sandy Hook小學發生槍擊案後,加州聯邦參議員Dianne Feinstein曾經提出立法禁用Bump stock,但法案未獲通過。

今次特大槍擊事件後,再次令民眾質疑為何Bump stock可合法出售。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。