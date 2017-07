印度孟買民房倒塌多人死亡 西部暴雨成災

By

印度西部近日暴雨成災,而孟買東部就發生民房倒塌。

印度孟買東部一幢樓齡近40年的4層高民房倒塌,造成最少8人死亡,有多人被困。

民眾在樓房倒塌後立即徒手挖掘搶救屋內的人,挖土機其後到場,移走較大型瓦礫,救援人員和民眾設法尋找被困居民。

倒塌的樓房底層是護老院,原本進行維修工程,樓上是住宅,估計事發時有超過40人在建築物內。

有目擊者指事發前多名裝修工人,由護老院跑出來並高叫住客要求他們離開,沒多久建築物便倒塌。

而印度西部過去一星期多個地區暴雨成災,造成最少16人死亡,當中吉吉拉特邦多地洪水湧入街道,街上的汽車以至廟宇幾乎被洪水淹蓋,救援人員出動救生艇,救出近800名被困的居民,2萬多人須要疏散。

而拉賈斯坦邦山區,週一錄得31吋多雨量,打破25年的紀錄,印度東北部早前亦落暴雨,引發山泥傾瀉,造成最少70多人死亡。

