國會預算辦公室估計參院健保案將令2,200萬人失健保

By

【KTSF】

國會預算辦公室週一表示，參議院共和黨人提出的健保法案，在推行至2026年時，無保險的美國民眾，將較推行奧巴馬健保法多出2,200萬人。

共和黨參議院多數黨領袖Mitch McConnell，上週四公布參院的健保法案版本，並尋求於本週送交全院表決，但公布後，共和黨已有5名參議員表示反對，鑑於所有民主黨參議員已表明會投反對票，因此健保法案要獲通過，參院只能有3名共和黨人投反對票，如果該5名共和黨參議員真的投反對票，意味健保法案將不獲通過。

國會預算辦公室早前估計，眾議院的健保法案版本，將會在2016年令無保險民增增至2,300萬人，早前連特朗普總統也表示，眾議院的版本”刻薄”，並促參議院共和黨人通過一份較有”人情味”的法案。

根據預算，在參議院版本下沒有健保的2,200萬人中，有1,500萬人會在明年失去健保，當中大多數是較年長的低收入人士，年齡介乎50至64歲、收入處於200%貧窮線以下（單身人士年入約30,300元）的人士尤其高危，因為他們的年齡未合資格領取Medicare福利。

另外，共和黨領袖週一在健保法案中加入了一項罰則條文，受保人士如果在過去一年有至少63天沒有健保，在再申請加入時，將要等候6個月才可再獲醫療保障。

這項條文是以健保公司為出發點，避免民眾在留待病情非常嚴重時才購買健保，因為保險公司需要有健康的人士購買健保，協助支付病情嚴重人士的醫療費用。

眾議院於5月通過其健保法案版本，當中定明如受保人士失去健保，保險公司將會調高保費三成。

更多新聞：

共和黨5參議員反對健保法案 能否通過成疑問

參議院公布廢除奧巴馬健保方案 不再強制國民買健保

華郵指獨立檢察官決定調查特朗普有否妨礙司法公正

司法部長參院委員會作證 否認與俄官員串謀害美國

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。