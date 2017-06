國會預算辦公室估計參院健保案將令2,200萬人失健保

By

國會預算辦公室週一表示,參議院共和黨人提出的健保法案,在推行至2026年時,無保險的美國民眾,將較推行奧巴馬健保法多出2,200萬人。

共和黨參議院多數黨領袖Mitch McConnell,上週四公布參院的健保法案版本,並尋求於本週送交全院表決,但公布後,共和黨已有5名參議員表示反對,鑑於所有民主黨參議員已表明會投反對票,因此健保法案要獲通過,參院只能有3名共和黨人投反對票,如果該5名共和黨參議員真的投反對票,意味健保法案將不獲通過。

國會預算辦公室早前估計,眾議院的健保法案版本,將會在2016年令無保險民增增至2,300萬人,早前連特朗普總統也表示,眾議院的版本”刻薄”,並促參議院共和黨人通過一份較有”人情味”的法案。

根據預算,在參議院版本下沒有健保的2,200萬人中,有1,500萬人會在明年失去健保,當中大多數是較年長的低收入人士,年齡介乎50至64歲、收入處於200%貧窮線以下(單身人士年入約30,300元)的人士尤其高危,因為他們的年齡未合資格領取Medicare福利。

另外,共和黨領袖週一在健保法案中加入了一項罰則條文,受保人士如果在過去一年有至少63天沒有健保,在再申請加入時,將要等候6個月才可再獲醫療保障。

這項條文是以健保公司為出發點,避免民眾在留待病情非常嚴重時才購買健保,因為保險公司需要有健康的人士購買健保,協助支付病情嚴重人士的醫療費用。

眾議院於5月通過其健保法案版本,當中定明如受保人士失去健保,保險公司將會調高保費三成。

