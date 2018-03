斯里蘭卡佛教徒與穆斯林爆暴力衝突 國家進入緊急狀態

By

【KTSF 黃侯彬報導】

斯里蘭卡爆發了佛教徒與穆斯林的暴力衝突,當局宣布國家進入為期7天的緊急情況,動亂地區更無限期戒嚴。

今次斯里蘭卡爆發宗教暴力衝突的地點是中央省省會康提市,該處是旅遊熱點,現在實施戒嚴。

週三很多人聚集在當地一間佛寺外面聽和尚講話,和尚勸喻大家克制,街上也見到士兵截查行人,試圖阻止民眾聚集,在這一區也見到有商店被火燒毀 ,現場還在冒煙。

當地的佛教徒與穆斯林幾日前爆發新一波的衝突,起因是一個少年佛教徒與一班穆斯林發生爭執後死亡。

事件一發不可收拾,引起當地主流社會民眾向穆斯林社區報復,有兩間清真寺受到攻擊,多間穆斯林經營的店舖及聚居的樓宇被人縱火。

情況顯示,事件由一宗打架命案,迅速演變成宗教衝突,有人指控穆斯林強迫人改信伊斯蘭教。

當局擔心事態會引來更大的風暴,在週三宣布國家進入緊急狀態,為期7日,並在康提地區無限期戒嚴 ,直到形勢回復平靜為止。

斯里蘭卡經歷了26年僧伽萊人與泰米爾人的內戰,幾年前才平息,國家不能承受另一次大的動亂。

當局除了宣布緊急狀況,對動亂地區實施無限期戒嚴外,還限制該區的互聯網服務,因為發現有人在社交網站Facebook上發出攻擊號召。

斯里蘭卡的多數民族僧伽萊人信奉佛教,少數民族泰米爾信奉印度教,而更少數的穆斯林佔全國人口不到一成.

過去一年因為斯里蘭卡收容了一批來自緬甸的羅興亞族難民,當地的穆斯林社區與主流社會的關係便出現了緊張,而這次爆發衝突,儘管政府沒有明說,但一般認為是一股激進的佛教徒在挑動主流社會的情緒。

