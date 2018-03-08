斯里蘭卡佛教徒與穆斯林爆暴力衝突 國家進入緊急狀態

By

【KTSF 黃侯彬報導】

斯里蘭卡爆發了佛教徒與穆斯林的暴力衝突，當局宣布國家進入為期7天的緊急情況，動亂地區更無限期戒嚴。

今次斯里蘭卡爆發宗教暴力衝突的地點是中央省省會康提市，該處是旅遊熱點，現在實施戒嚴。

週三很多人聚集在當地一間佛寺外面聽和尚講話，和尚勸喻大家克制，街上也見到士兵截查行人，試圖阻止民眾聚集，在這一區也見到有商店被火燒毀 ，現場還在冒煙。

當地的佛教徒與穆斯林幾日前爆發新一波的衝突，起因是一個少年佛教徒與一班穆斯林發生爭執後死亡。

事件一發不可收拾，引起當地主流社會民眾向穆斯林社區報復，有兩間清真寺受到攻擊，多間穆斯林經營的店舖及聚居的樓宇被人縱火。

情況顯示，事件由一宗打架命案，迅速演變成宗教衝突，有人指控穆斯林強迫人改信伊斯蘭教。

當局擔心事態會引來更大的風暴，在週三宣布國家進入緊急狀態，為期7日，並在康提地區無限期戒嚴 ，直到形勢回復平靜為止。

斯里蘭卡經歷了26年僧伽萊人與泰米爾人的內戰，幾年前才平息，國家不能承受另一次大的動亂。

當局除了宣布緊急狀況，對動亂地區實施無限期戒嚴外，還限制該區的互聯網服務，因為發現有人在社交網站Facebook上發出攻擊號召。

斯里蘭卡的多數民族僧伽萊人信奉佛教，少數民族泰米爾信奉印度教，而更少數的穆斯林佔全國人口不到一成．

過去一年因為斯里蘭卡收容了一批來自緬甸的羅興亞族難民，當地的穆斯林社區與主流社會的關係便出現了緊張，而這次爆發衝突，儘管政府沒有明說，但一般認為是一股激進的佛教徒在挑動主流社會的情緒。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。