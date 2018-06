By

【KTSF】

有酒商承諾,如果墨西哥隊在接下來的世界杯比賽中打敗巴西,將向全加州民眾免費派啤酒。

啤酒品牌Bud Light在推特上宣佈,如果墨西哥隊可以打破第5場比賽的詛咒,打敗巴西躋身8強,公司將向每位加州民眾送出一瓶免費的啤酒。

雖然在上一場,墨西哥以0比3不敵瑞典,不過幸得南韓擊敗德國,令墨西哥能夠出線。

所謂的第5場的詛咒是指,墨西哥自1994年以來,都未能躋身世界杯的第5場賽事。

下一場比賽將在下週一西岸時間早上7點舉行。

