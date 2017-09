加州州長簽署一系列法案 解決房屋短缺危機

By

加州州長布朗週五在舊金山簽署15項法案,應對加州房價貴,居民負擔不起房屋的問題,州長以及地方官員都表示,今天只是起步,要解決加州房屋問題的路仍然很漫長。

州長布朗週五在舊金山獵人角重建中的公共房屋區,簽署15項由州議會參眾兩院通過的房屋法案,這一系列法案針對興建可負擔房屋資金,和加快地方發展興建房屋程序等方面立例,其中包括徵收物業轉手費75元到225元,明年11月加州選民將投票決定是否通過40億元的房屋公債提案,集資興建更多可負擔房屋。

目前在個縣市要興建新的房屋,往往要通過冗長的手續,所以週五州長簽署的法案,也有提出簡化興建新屋的程序。

其中州眾議員邱信福提出的法案,就准許地方政府在公共運輸系統沿線設立特別房屋區域,鼓勵興建更多房屋,邱信福表示,州眾議院房屋委員會今年初到加州各地舉行公聽會。

邱信福說:”我們聽到州立大學學生,10個人就有1人居住在朋友的家,或者睡在自己的車子裡,我們聆聽散房居民,從舊金山華埠、田德隆到灣景區這裡。”

有份代表南灣矽谷的州眾議員羅達倫說:”作為千禧世代,前市長以及現在身為州立法議員,我沒法在我所代表的地區負擔一棟獨立房子。”

最近有調查顯示,有一半千禧世代因為加州樓價太貴,考慮離開加州。

