加州州長布朗週二簽署通過家庭自製食品銷售合法化,讓家庭廚師接受食品安全培訓,家庭廚房也可以定期接受安檢。

灣區有不少民眾都參加過團購食品,而這些食品一般都是由家庭自製,然後透過社交媒體或網路售賣。

剛通過的AB 626法案,將出售自製食品合法化,也能讓這些家庭廚師有更多自主權,無需透過第三方賣食品。

