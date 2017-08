北灣公寓單位破獲淫窟 當局救出多名亞裔妓女

By

北灣Rohnert Park公共安全部宣佈,週三在一個公寓大樓搗破一個賣淫場所,救出多名亞裔妓女。

Rohnert Park Expressway一棟公寓的業主向當局報稱,兩個早前被迫遷的單位懷疑涉及賣淫活動,而另一個單位也可能涉案。

公寓住客也向調查員透露,這些單位經常有男士出入,而且是從懷疑涉案的第4個單位轉介過來。

之後,當局在網上發現涉及這些公寓單位的賣淫廣告,聲稱可以安排亞裔女子提供按摩或性服務。

當局隨後派出臥底探員到單位調查,開門時有一名穿著內衣褲的女子招待他。

之後,臥底探員在兩個單位內發現4名亞裔女子,她們只懂說少許英語,而單位的陳設明顯只作賣淫用途。

這些亞裔女子已獲安置到安全的地方,並有組織協助她們重過新生。

當局估計本案是由一個大型亞裔賣淫組織經營,淫媒會不停安排這些女子到不同的地點提供性服務,以掩人耳目。

在當局進行臥底行動時,有兩名男嫖客光顧,他們接受問話後已獲釋。

