北灣公寓單位破獲淫窟 當局救出多名亞裔妓女

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北灣Rohnert Park公共安全部宣佈，週三在一個公寓大樓搗破一個賣淫場所，救出多名亞裔妓女。
Rohnert Park Expressway一棟公寓的業主向當局報稱，兩個早前被迫遷的單位懷疑涉及賣淫活動，而另一個單位也可能涉案。
公寓住客也向調查員透露，這些單位經常有男士出入，而且是從懷疑涉案的第4個單位轉介過來。
之後，當局在網上發現涉及這些公寓單位的賣淫廣告，聲稱可以安排亞裔女子提供按摩或性服務。
當局隨後派出臥底探員到單位調查，開門時有一名穿著內衣褲的女子招待他。
之後，臥底探員在兩個單位內發現4名亞裔女子，她們只懂說少許英語，而單位的陳設明顯只作賣淫用途。
這些亞裔女子已獲安置到安全的地方，並有組織協助她們重過新生。
當局估計本案是由一個大型亞裔賣淫組織經營，淫媒會不停安排這些女子到不同的地點提供性服務，以掩人耳目。
在當局進行臥底行動時，有兩名男嫖客光顧，他們接受問話後已獲釋。
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