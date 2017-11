By

【KTSF 張麗月報導】

主要的無線通訊商正準備推出下一代5G網絡科技,即依靠有線和無線科技的結合之際,WiFi和無線通訊業兩大晶片製造商傳出併購消息。

特朗普較早時宣佈,Broadcom計劃將總部從新加坡搬遷回美國之後,Broadcom週一提出以1,030億元,即每股作價70元,收購同業對手Qualcomm。

Qualcomm是專門生產智能手機的晶片,就特許權使用的收費問題,蘋果與Qualcomm一直以來都出現爭拗,雙方並告上法庭,更有消息傳出說,蘋果計劃放棄採用Qualcomm的晶片,令Qualcomm股價一度暴跌。

