【KTSF 崔凱橋報導】

英國週四舉行大選,投票正在進行,兩大陣營的領袖領導保守黨的首相文翠珊,與在野工黨的科爾賓都已投票。

首相文翠珊重申,若果成功連任,會加強反恐工作,甚至不惜修改人權法,限制嫌疑恐怖份子權利。

而科爾賓則批評保守黨稅務政策搖擺不定,加劇貧富懸掛、社會不公,呼籲選民支持工黨,為國家帶來新的政治面貌。

選前多項民調顯示,保守黨仍然領先,但預測可得到的下議院議席差距很大,不一定過半數。

投票將在當地時間晚上10時結束。

