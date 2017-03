英籍女子遊澳洲被青年脅持性侵 數週後才獲救

By

英國一名女背包客數週前到澳洲野外旅遊,期間被當地一名新相識的青年脅持性侵,歷時數週,至週日有警察截停二人的汽車,女子才獲救。

昆士蘭省警方稱,警方週日在Mitchell小鎮截停一輛四驅車,期間留意到22歲女子身體有皮外傷,而且神態不安,警員逐搜查汽車,結果在汽車後方的貯物箱發現一名22歲青年。

警方截停該輛汽車,是因為有人報警稱,有司機在加油站加油後,沒付錢便離開。

警方透露,二人是於3個月前在Cairns市認識,之後開始交往,到1月,涉案青年開始向女子多番性侵,而且涉及暴力。

女子在旅途中多番被性侵,一直也沒有逃走的機會,即使有,她人在異鄉,人生路不熟,想求救也很難。

涉案青年已被控4項強姦罪、8項襲擊罪、兩項導致他人失去自由罪及其他控罪。

近年,澳洲多次發生外籍遊客遭襲擊的事故,去年在澳洲南部一個偏僻的沙灘,有兩名背包客被性侵,一名60歲男子懷疑涉案,已被控企圖謀殺和綁架等罪名。

