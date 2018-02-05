特朗普批評英國全民健保 惹來英國政界全面反擊

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【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統週一發推文，批評英國度的公立全民健保制，立即惹來英國政界全面反彈。

特朗普週一早上的推文內容是，民主黨人正推動全民健保，當英國數以千計的人遊行示威，因為英國的全民健保系統會破產和行不通，民主黨人想大幅加稅，為了真正差勁和非個人的醫療護理，不好客氣，不要了。

特朗普的言論，立即惹來英國政界反彈，雖然在週末期間，的確有數以千計的人在倫敦抗議示威，但示威者並非不滿全民健保，而是非常關心這個系統，他們只是要求政府增加撥款。

而負責這個系統，也是這次抗議目標的英國衛生部長在特朗普發推文後，也發推文作出反駁說，自己或許不同意在遊行中示威者的指控，但當中沒任何一個人因生活在一個有2,800萬人而沒健保的系統，國立衛生服務可能面對挑戰，但自己就以來自這國家為榮，指英國發明了全民健保，所有人不論銀行結餘多少，都會得到護理。

英國首相文翠珊也對她的發言人表示，為國立衛生服務感到驕傲，就連她的政敵，反對黨領袖Jeremy Corbyn也表示，英國人民熱愛國立衛生服務，只是不滿國家營運的手法。

其實這也是最關鍵的地方，因為在英國，大部分人都支持公立全民健保，但怎樣管理這系統和資金問題，就經常惹來熱烈討論。

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