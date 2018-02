特朗普批評英國全民健保 惹來英國政界全面反擊

By

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統週一發推文,批評英國度的公立全民健保制,立即惹來英國政界全面反彈。

特朗普週一早上的推文內容是,民主黨人正推動全民健保,當英國數以千計的人遊行示威,因為英國的全民健保系統會破產和行不通,民主黨人想大幅加稅,為了真正差勁和非個人的醫療護理,不好客氣,不要了。

特朗普的言論,立即惹來英國政界反彈,雖然在週末期間,的確有數以千計的人在倫敦抗議示威,但示威者並非不滿全民健保,而是非常關心這個系統,他們只是要求政府增加撥款。

而負責這個系統,也是這次抗議目標的英國衛生部長在特朗普發推文後,也發推文作出反駁說,自己或許不同意在遊行中示威者的指控,但當中沒任何一個人因生活在一個有2,800萬人而沒健保的系統,國立衛生服務可能面對挑戰,但自己就以來自這國家為榮,指英國發明了全民健保,所有人不論銀行結餘多少,都會得到護理。

英國首相文翠珊也對她的發言人表示,為國立衛生服務感到驕傲,就連她的政敵,反對黨領袖Jeremy Corbyn也表示,英國人民熱愛國立衛生服務,只是不滿國家營運的手法。

其實這也是最關鍵的地方,因為在英國,大部分人都支持公立全民健保,但怎樣管理這系統和資金問題,就經常惹來熱烈討論。

