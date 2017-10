英國日裔作家石黑一雄奪諾貝爾文學獎

By

本年度諾貝爾文學獎由英國日裔作家石黑一雄獲得,石黑的寫作手法以細膩描繪見稱,代表作有《長日將盡》、《浮世畫家》,其中,《浮世畫家》以日本戰後為背景,揭示石黑的反戰思想。諾貝爾委員會讚揚石黑的作品,具有強大的情感力量,揭示人們內心深處與世界的連繫。

勾劃人們內心矛盾、掙扎,正是石黑一雄寫作興趣所在,1954年生於日本長崎,石黑一雄5歲那年伴隨家人移居英國。

完成文學碩士學位後,他先後發表《群山淡景》、《浮世畫家》等著名作品,其中《浮世畫家》被譽為石黑一雄童年時代的自傳。

故事以日本戰後為背景,講述一位年老畫家重拾記憶、回顧一生的經歷。當中加入對軍國主義的評價,被視為是石黑一雄表達反戰思想的主要作品。雖然創作數量不多,但是「貴精不貴多」。

3年後,他再憑《長日將盡》一舉成名,故事以英國戰後的貴族為題,透過莊園內一對男女的故事,講述貴族階級的衰落。

除了因此獲頒布克獎,作品更在上世紀90年代被改編成電影《告別有情天》,獲得8項奧斯卡金像獎提名。

石黑一雄將會獨自取得九百萬瑞典克朗的獎金。石黑形容,得到文學獎是一份莫大的榮耀,證明自己正跟上其他偉大作家的足跡。

