By

【KTSF 江良慧報導】

英國梳士巴利有一男一女接觸不明物質後嚴重不適,二人情況危殆,警方列作重大事故處理,當地傳媒指男病人是俄羅斯前特工。

接觸不明物質的男子是66歲俄羅斯前特工斯科利帕,他與一名估計相識的30多歲女子於當地週日下午,被發現在一個商場外的長椅上不省人事,身上沒有明顯傷痕。

警方列作重大事故處理,但不肯定是否涉及罪案。

斯科利帕被指洩露國家機密,為英國軍情六處效力,2004年在俄羅斯被捕。

到2010年,美國扣查了包括查普曼等十名俄羅斯間諜,美俄後來交換囚犯,當中包括移交英國的斯科利帕。

俄羅斯前特工利特維年科2008年遭放射性元素釙210毒害,留醫多個星期後死亡,事件引發英國與俄羅斯的外交風波。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。