英首相文翠珊斥歐盟意圖左右大選結果

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英國首相文翠珊再度駁斥，近日有指歐盟不滿英國脫歐應變不足的報道，批評部份歐洲官員施以威嚇，意圖左右英國大選結果。對於傳出歐盟索取1,000億歐元「分手費」，英國官員表明不能接受。

歐盟委員會主席容克，上星期到訪英國與首相文翠珊會談。德國報章日前引述消息稱，會談不歡而散，容克尤其不滿文翠珊對「脫歐」準備不足，有太多不切實際的期望。

文翠珊批評個別歐盟官員不希望談判成功，正因如此，英國更需要強勢穩定的政府，為國家爭取最佳「脫歐」協議。文翠珊較早時覲見英女王，正式解散國會，準備下月大選。英國將於選舉結束後，與歐盟展開「脫歐」談判。

歐盟星期三公布初步談判指引，表明須先處理「分手費」、居英歐洲公民權益等事宜﹛再磋商日後雙邊貿易合作，期望今年內有進展。《金融時報》報道，歐盟一方近日提高「分手費」，由起初估算的600億歐元，大幅增至1,000億歐元。英國表明不可接受。

歐盟首席談判代表巴尼耶表示，仍未商定具體金額，不過雙方早有協議，英國同意支付歐盟直至2020年的預算，強調無意懲罰英國「脫歐」。

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