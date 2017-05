英首相文翠珊斥歐盟意圖左右大選結果

By

【i-CABLE】

英國首相文翠珊再度駁斥,近日有指歐盟不滿英國脫歐應變不足的報道,批評部份歐洲官員施以威嚇,意圖左右英國大選結果。對於傳出歐盟索取1,000億歐元「分手費」,英國官員表明不能接受。

歐盟委員會主席容克,上星期到訪英國與首相文翠珊會談。德國報章日前引述消息稱,會談不歡而散,容克尤其不滿文翠珊對「脫歐」準備不足,有太多不切實際的期望。

文翠珊批評個別歐盟官員不希望談判成功,正因如此,英國更需要強勢穩定的政府,為國家爭取最佳「脫歐」協議。文翠珊較早時覲見英女王,正式解散國會,準備下月大選。英國將於選舉結束後,與歐盟展開「脫歐」談判。

歐盟星期三公布初步談判指引,表明須先處理「分手費」、居英歐洲公民權益等事宜﹛再磋商日後雙邊貿易合作,期望今年內有進展。《金融時報》報道,歐盟一方近日提高「分手費」,由起初估算的600億歐元,大幅增至1,000億歐元。英國表明不可接受。

歐盟首席談判代表巴尼耶表示,仍未商定具體金額,不過雙方早有協議,英國同意支付歐盟直至2020年的預算,強調無意懲罰英國「脫歐」。

