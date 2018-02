【i-CABLE】

英國法院裁定,向維基解密創辦人阿桑奇發出的逮捕令仍然有效。

46歲的阿桑奇於2012年違反保釋條件,逃至厄瓜多爾駐英國大使館尋求庇護,避免因涉嫌強姦的指控被引渡至瑞典。

阿桑奇律師稱瑞典去年已撤銷指控,英國的逮捕令亦應撤銷,但法官同意檢控部門指,拘捕是因阿桑奇棄保潛逃而發出,因此仍生效,若他離開大使館仍會遭拘捕。

