英國一名車主剛買了一輛法拉利超跑,但開了不足一小時便遇上車禍,整輛車報廢,車主在事故中僅受輕傷,警方也形容是奇蹟。

英國南約克郡警方在社交媒體Twitter上載了一張照片,當中顯示涉事的法拉利嚴重毀壞冒煙。

該輛法拉利430 Scuderia是全新落地,售價是20萬英磅,約26萬美元,車禍後司機只受皮外傷,對警方說在一小時前才拿車。

