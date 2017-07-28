英國患遺傳病垂危男嬰週五在善終院離世

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患上罕見遺傳病而性命垂危的英國男嬰查利（Charlie Gard），週五已辭世，他只有11個月大，下週是1歲生日。

查利患有的基因遺傳病，導致他腦部受損，除了失明失聰外，也不能自行呼吸或移動。

其父母已籌得逾130萬英磅，希望帶他到美國接受實驗性治療，他們認為有關治療能協助查利，但卻被主治查利的醫生否決，認為有關治療無助醫治查利，只會為他帶來痛苦，雙方最後對薄公堂，引發廣泛關注。

官司一直上訴到英國的最高法院，最高法院法官也同意下級法院的裁決，裁定應該讓查利離世，讓他不再承受不必要的痛苦。

鑑於查利的肌肉已嚴重退化，連美國的實驗性治療也無助查利的病情，其父母週一同意放棄打官司，並要求帶查利回家過最後的日子，但由於查利的住屋沒有相應的醫療設備，法官週四裁定查利應送到善終療養院。

代表查利家人的發言人已向美聯社證實，查利週五已離世，但沒有透露詳情，在聲明中，發言人引述家人稱：”我們美麗的男孩已離開了，我們以他為傲”。

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