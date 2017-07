英國患遺傳病垂危男嬰週五在善終院離世

By

患上罕見遺傳病而性命垂危的英國男嬰查利(Charlie Gard),週五已辭世,他只有11個月大,下週是1歲生日。

查利患有的基因遺傳病,導致他腦部受損,除了失明失聰外,也不能自行呼吸或移動。

其父母已籌得逾130萬英磅,希望帶他到美國接受實驗性治療,他們認為有關治療能協助查利,但卻被主治查利的醫生否決,認為有關治療無助醫治查利,只會為他帶來痛苦,雙方最後對薄公堂,引發廣泛關注。

官司一直上訴到英國的最高法院,最高法院法官也同意下級法院的裁決,裁定應該讓查利離世,讓他不再承受不必要的痛苦。

鑑於查利的肌肉已嚴重退化,連美國的實驗性治療也無助查利的病情,其父母週一同意放棄打官司,並要求帶查利回家過最後的日子,但由於查利的住屋沒有相應的醫療設備,法官週四裁定查利應送到善終療養院。

代表查利家人的發言人已向美聯社證實,查利週五已離世,但沒有透露詳情,在聲明中,發言人引述家人稱:”我們美麗的男孩已離開了,我們以他為傲”。

