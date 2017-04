英首相突宣布提前大選 稱要平息國會對脫歐爭拗

By

【i-CABLE】

英國首相文翠珊突然宣布提前於6月8日舉行大選,指是要平息現時國會內對脫歐磋商的爭拗。有關決定需要下議院3分之2議員支持,在野工黨和蘇格蘭民族黨都初步表示願意重新大選。

在啟動脫歐程序不足一個月,文翠珊在星期二的內閣會議後,突然宣布要提早大選。她表示現屆政府對脫歐有全盤計劃,方向正確,但遭到多個黨派反對。

文翠珊指不會容許他們阻礙脫歐磋商,認為重新舉行大選,是停止這種政治爭拗的唯一方法。

曾經表明不考慮提前大選的文翠珊,表示是在近日改變主意,認為大選能夠為國家帶來更穩定和安全的未來。

下一次大選原定 2020 年舉行,要提早選舉需要獲得國會下議院3分之2議員支持,預料最快會於星期三表決,而文翠珊亦會前往國會游說議員支持。

現時執政保守黨在下議院佔有650席中逾300席,在野工黨領袖科爾賓已表明會支持提前大選,呼籲所屬議員投贊成票。最新民調顯示,保守黨的支持度正領先工黨近兩成,同時亦大幅領先獨立黨和自由民主黨等其他反對黨派。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。