英國定於下周三正式啟動脫離歐盟程序,按時間表,英國將在兩年後脫離歐盟。

在公布消息的同一天,英國首相文翠珊展開威爾士、蘇格蘭及北愛爾蘭訪問行程,這些地區以支持留在歐盟的人佔多數。

文翠珊將在下周三致函歐洲理事會主席圖斯克,正式啟動《里斯本條約》第50條脫離歐盟,圖斯克會在48小時內向其餘27個成員國發出初步談判指引,預計最快於5月初展開談判,確立日後雙方貿易關係、安全防務合作等。

談判期間,英國的成員國身分、權利與義務不變,但在討論脫歐事務時要避席。若兩年後仍未結束脫歐談判,只要得到成員國一致同意,談判期可以延長。

