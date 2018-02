習近平晤訪華文翠珊 望兩國打造黃金時代增強版（視頻）

By

訪華的英國首相文翠珊與中國國家主席習近平會談,習近平指兩國應打造黃金時代增強版,中國商務部表示,雙方將簽署90億英鎊合作協議,但據報文翠珊此行,不會簽署一帶一路諒解備忘錄。

習近平在釣魚台國賓館歡迎文翠珊。習近平指自2015年訪問英國後,揭開了中英關係黃金序章,雙方應共同打造黃金時代增強版,推動經貿,特別在一帶一路框架內,開展更深層次互利合作。

商務部稱,雙方簽署總值90億英鎊的經貿合作協議,涵蓋一帶一路建設、金融、農業、科技等領域。

雙方同意共同建設雄安金融科技城及青島中英創新產業園,是兩國首個合作園區,文翠珊也指希望開展一帶一路合作,促進全球及地區經濟增長。不過英國《金融時報》報道,文翠珊此行不會簽署一帶一路諒解備忘錄。

相信雙方也討論過北韓在內的安全議題,但未知文翠珊有無如早前所講,向習近平提出香港事務及人權問題。多家英國傳媒報道,文翠珊送予習近平的禮物,是英國廣播公司製作的自然生態紀錄片《藍色星球2》套裝。

英國官員指希望凸顯兩國合作應對塑膠垃圾污染的決心,文翠珊與習近平會面前,到過北京的農業科技展示園參觀溫室及人工光植物工廠,又偕同丈夫菲利普參觀故宮。

文翠珊周五轉到上海,出席中英商務論壇後啟程回國。

