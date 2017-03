By

【KTSF 崔凱橋報導】

英國週三啟動脫歐程序,首相文翠珊簽署信件,按時間表,英國將在兩年後正式脫離歐盟。

文翠珊在首相府簽署啟動《里斯本條約》第50條的信件,正式展開脫歐程序。

剩餘27個歐盟成員國會在下月29號的峰會上,授權歐盟委員會和英國展開談判,除了歐盟預算,還要解決身處英國的歐盟移民和定居歐盟成員國的英國公民去留,以及日後英國與歐盟的貿易安排。

若談判期限不延長,英國最終會在兩年後,亦即是2019年3月29日正式脫離歐盟。

